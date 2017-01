Luiz Felipe Scolari rendido ao Seixal

JN Hoje às 17:49, atualizado às 18:33 Facebook

Depois de ter levado os jogadores do Guangzhou Evergrande, equipa chinesa que orienta atualmente e que se encontra a realizar um estágio de pré-temporada em Portugal, à Luz, para assistir ao Benfica-Boavista, Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador nacional, esteve, nesta terça-feira, no centro de estágio das águias, no Seixal, e mostrou-se rendido.

"Tinha referências do centro de estágio do Benfica, principalmente através do Carlos Godinho, com quem mantenho contacto. Dizia-me que o Benfica tinha mudado, que estava a investir de uma forma correta na formação, com um centro de treino que era inimaginável para nós. Fiquei surpreendido, muito surpreendido com o que vi. Muito bom, muito bonito e muito organizado", defendeu, em declarações à BTV.

Depois de uma visita em que foi acompanhado por Nuno Gomes, diretor do Caixa Futebol Campus e antigo avançado que Scolari chegou a orientar na seleção portuguesa, o técnico brasileiro deixou ainda elogios ao crescimento recente das águias.

"Temos acompanhado o Benfica, temos visto os jogos e os resultados, a forma como tem progredido também no departamento amador, com Renato Sanches, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e outros. Estamos a ver a potência em que o Benfica se está a tornar. Já o era, mas está a ser muito maior nestes últimos anos. É bom para nós ver o crescimento do Benfica. Está maravilhoso e torcemos para que continue assim", acrescentou.

Distribuindo elogios pelos brasileiros Jonas, Luisão e Júlio César, Scolari permitiu-se ainda uma confissão mais pessoal: "Tenho tantas saudades de Portugal que, quando me ofereceram a oportunidade de trabalhar aqui, viemos. O centro de treinos da federação é espetacular e também é uma referência para os clubes chineses, que podem, no futuro, vir cá estagiar. Tenho muitas saudades, mas venho todos os anos porque tenho cá família."