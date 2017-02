Madeira Rodrigues: "A saída de Jesus vai ser limpinha, limpinha"

JN Hoje às 23:07, atualizado às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, voltou a garantir a saída de Jorge Jesus do clube caso vença as eleições, no debate desta quinta-feira à noite com o outro candidato e atual líder leonino, Bruno de Carvalho.

"A saída de Jorge Jesus do Sporting vai ser limpinha, limpinha", sublinhou o candidato às eleições do clube, durante o debate com Bruno de Carvalho, na Sporting TV. Madeira Rodrigues criticou o atual técnico, que aceitou um convite "eticamente censurável". E acrescentou: "Jorge Jesus tem ganho muito dinheiro e até agora só ganhou uma Supertaça".

Pedro Madeira Rodrigues reiterou que irá revelar o nome do seu treinador durante a próxima semana. "Ele é bom treinador. Mas, ontem [quarta-feira], quando discuti com Boloni também concordou que o nosso técnico era muito melhor que Jorge Jesus. Os sócios vão dizer que, além de não quererem continuar com este presidente, vão dizer também que não querem continuar com este treinador", acentuou.

No debate com o atual líder, Madeira Rodrigues falou de insucesso da atual gestão e garantiu não se "recandidatar" caso não vença uma Liga em quatro anos.

Bruno de Carvalho, por sua vez, defendeu a existência de um saldo positivo de 82 milhões de euros entre vendas e compras de jogadores, num emblema que apenas gasta em "média 3.94% de comissões". "Ninguém paga tão pouco", disse.

O líder da SAD lembrou ter entrado num clube "em pré-falência" que hoje vive uma realidade distinta.