Pedro Madeira Rodrigues, candidato às eleições do Sporting, admitiu, na noite desta quarta-feira, que revelará o nome do seu técnico, após o jogo de sábado, com o Estoril. László Boloni e Delfim na equipa.

O treinador romeno, antigo campeão pelo clube, será o coordenador para o futebol, mas assumirá o comando da equipa até ao final da temporada, substituindo Jorge Jesus. A estrutura profissional contempla ainda o antigo médio Delfim que desempenhará as funções de "team manager".