Madeira Rodrigues chama Bruno de Carvalho de "marioneta"

O candidato à presidência do Sporting acusou, este domingo, José Maria Ricciardi de "continuar a mandar no clube".

Pedro Madeira Rodrigues considera que Bruno de Carvalho quer "tirar o Sporting dos sócios", denunciando que o alegado poder que José Maria Ricciardi tem no clube.

"É [José Maria Ricciardi] uma figura omnipresente que nunca teve a coragem de se candidatar, mas parece que continua a mandar no clube. A máscara caiu, está um projeto em curso para tirar o Sporting dos sócios", referiu Madeira Rodrigues, na noite deste domingo.

O líder da Lista A às eleições de 4 de março acusa Bruno de Carvalho de ter "um caráter fraco" e ser "a pessoa perfeita para se usada como marioneta".

"Só comigo a presidente poderemos impedir esta tentativa de tomada de poder do Sporting através da sua SAD. Connosco o Sporting vai manter a maioria do capital da SAD, não vamos comer e calar. No dia 4 de março vamos responder a esta gente que se julga dona do Sporting", disse Madeira Rodrigues, acrescentando que irá "exigir explicações" a Bruno de Carvalho, uma vez que "foi no seu mandato que se criaram as condições para esta situação".