Madeira Rodrigues intimado a comprovar acusações a Bruno de Carvalho

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, intima Madeira Rodrigues, candidato à presidência do emblema de Alvalade, a comprovar as acusações de que os funcionários do clube estão a ser coagidos a assinar as listas de apoio a Bruno de Carvalho.

"Tendo tomado conhecimento das acusações feitas por vossa excelência relativamente a alegados casos de coação e intimidação envolvendo a candidatura do Dr. Bruno de Carvalho, venho, por este meio, e na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, que tem por missão assegurar o regular funcionamento da instituição, intima-lo a proceder à denúncia imediata [...] dos alegados factos, que são de enorme gravidade", lê-se na carta enviada por Marta Soares a Madeira Rodrigues.

O presidente da AG do Sporting pede ao candidato que revele "os alegados autores de tais atos e, naturalmente, quem foram as alegadas vítimas de tal comportamento". E observa que as acusações, "a corresponderem à verdade, significam a prática de um crime que não pode deixar de ser punido".

"Nesse sentido, e a bem do apuramento da verdade - acrescenta Marta Soares - , é seu dever proceder à denúncia imediata daquilo de que teve conhecimento. Se o não fizer e se se ficar apenas pelas insinuações sem provas, estará vossa excelência a incorrer também na eventual prática de um crime de calúnia e difamação, que em nada contribui para a elevação e a dignificação deste ato eleitoral e do Sporting Clube de Portugal".

Na quinta-feira, em declarações produzidas aos microfones da TSF, Madeira Rodrigues afirmou que "há um clima da intimidação no clube, para coagir os funcionários a assinar as listas de apoio a Bruno de Carvalho".

"Está instalado um ambiente de medo e de coação. Houve situações absolutamente caricatas. Os colaboradores têm de assinar. É inaceitável. Há vontade de manter o poder pelo poder. Estão a tentar demonstrar que têm apoio, o que é um sinal de fraqueza", disse Madeira Rodrigues na mesma entrevista à TSF.

As eleições para os órgãos sociais do Sporting estão marcadas para 4 de março.