Madeira Rodrigues: Juande Ramos "vai pôr o Sporting a ganhar outra vez"

Pedro Madeira Rodrigues apresentou esta terça-feira o treinador espanhol Juande Ramos como o homem que "vai pôr o Sporting a ganhar outar vez", caso o candidato à presidência do clube ganhe as eleições de quatro de março.

"Vamos ter, a partir de junho deste ano, um grande treinador", disse Madeira Rodrigues em conferência de imprensa, explicando que o espanhol terá um contrato válido por dois anos: "Acredito que em dois anos vamos ser campeões, mas em desporto não podemos prometer".

Segundo Pedro Madeira Rodrigues, que sábado vai a votos contra o atual presidente, Bruno de Carvalho, Juande Ramos, de 61 anos, "vai ganhar menos do que Jorge ganhava no primeiro contrato que fez com o Sporting", valor que rondava cinco milhões de euros por época.

O candidato considerou que Juande Ramos é um treinador com as características que defende para o clube: "Sempre quis um treinador ganhador, com experiência internacional, um treinador que tivesse o hábito de apostar em jovens, que gostasse do Sporting, que conheça futebol português que entrasse rapidamente no futebol português. Não quero esperar muito tempo para começarmos a ganhar outra vez".

Pedro Madeira Rodrigues referiu ainda que o técnico espanhol, que ao serviço do Sevilha venceu duas vezes a Taça UEFA e uma Supertaça Espanhola, tem uma postura importante para o balneário 'leonino'.

"É um treinador com um estilo de pai. O balneário tem passado por questões complicadas, umas públicas outras não, e eles (os jogadores) precisam de um pai", disse Madeira Rodrigues, que já tinha anunciado o nome do romeno Laszlo Boloni para diretor desportivo e treinador interino até final da temporada.

Durante a conferência de imprensa, foi apresentado um vídeo no qual o técnico espanhol, dispensado em dezembro passado do Málaga devido aos maus resultados, agradece o convite e promete levar o Sporting aos triunfos.

"Pedro Madeira Rodrigues apresentou-me o seu projeto. A sua competência e confiança fizeram-me tomar uma decisão, estou a 100% com o projeto para o Sporting, espero que todos os sócios confirmem o meu nome como treinador. Estou seguro de que não vamos defraudar os sportinguistas e de que, juntos, vamos levar o Sporting na senda de triunfos e êxitos", afirmou Juande Ramos.

Madeira Rodrigues considerou importante saber se Jorge Jesus, treinador que tem contrato com o clube até 2019, vai deixar o clube, caso Bruno de Carvalho perca as eleições.

"Era importante saber se Jorge Jesus vai exigir os 20 milhões, ou se vai sair pelo seu pé como ele disse ao tomar partido por uma candidatura", disse, questionando: "Vai cobrar mais 20 milhões? Não chega o dinheiro que ganhou até agora com o Sporting para ganharmos uma Supertaça e um segundo lugar?".

O candidato, que tenciona trabalhar em estreita colaboração com Boloni e Juande Ramos, admite ainda não ter falado com ambos sobre contratações, mas prometeu "mudanças cirúrgicas" no plantel.

"Ainda não falámos de contratações. Não precisamos de fazer uma revolução. Queremos três, quarto, cinco contratações cirúrgicas e tentar manter os melhores jogadores. Assim, temos todas as condições para fazer uma grande época já no próximo ano", referiu.

Pedro Madeira Rodrigues considerou que o "Sporting tem de acabar com o isolamento a que se votou nos últimos anos" e mostrou-se disponível para falar "com todos os que querem o bem do clube".

Confrontado com o facto de o nome do treinador Juande Ramos, hoje avançado pelo Diário de Notícias, estar a ser contestado por adeptos nas redes sociais, Pedro Madeira Rodrigues disse que "esses não são os adeptos do Sporting".

"São os chamados adeptos de um novo clube que apareceu em Alvalade nos últimos tempos que é o Sporting Clube de Carvalho. Os adeptos do Sporting estão muito satisfeitos com este nome e acreditam que é com ele que vamos dar a volta", disse.