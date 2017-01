Mais uma igualdade na Taça das Nações Africanas

Hoje às 18:22, atualizado às 18:24 Facebook

Costa do Marfim e Congo empataram esta sexta-feira, a dois golos, na abertura da segunda jornada do Grupo C.

A seleção congolesa, que já tinha surpreendido na primeira partida, ao derrotar Marrocos, esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Kebano (10 minutos) e Kabanagna (28), mas os marfinenses, atuais detentores do troféu, conseguiram sempre responder, por intermédio de Bony (26 minutos) e Die (67).

Com este resultado, o Congo continua a comandar o grupo, com quatro pontos, ao passo que os marfinenses passam a somar dois pontos. Ainda esta sexta-feira, Marrocos e Togo defrontam-se na outra partida da segunda jornada do Grupo C.

Até agora, em 13 jogos disputados na CAN, registaram-se oito empates e apenas o Senegal já está apurado para os quartos-de-final.