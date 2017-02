Mamona, Arnaudov e Chuva triunfam nos nacionais de atletismo

Hoje às 21:54, atualizado às 21:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Patrícia Mamona e Tsanko Arnaudov confirmaram o favoritismo no triplo salto e lançamento do peso, respetivamente, sagrando-se campeões nacionais, numa jornada marcada pelo desempenho de Marcos Chuva, que atingiu os mínimos para o Europeu.

No Campeonato de Portugal de pista coberta, que terminou este domingo em Pombal, Patrícia Mamona confirmou o seu favoritismo no triplo salto, conseguindo um registo de 14,05 metros.

Também o atleta do Benfica Tsanko Arnaudov renovou o título de campeão nacional de pista coberta no lançamento do peso, com uma marca de 20,19 metros, numa prova em que o seu colega de equipa, Francisco Belo, apenas conseguiu um lançamento válido, de 18,80 metros, em seis tentativas.

Marcos Chuva foi um dos grandes destaques da segunda e última jornada do Campeonato de Portugal, conseguindo a marca de 7,91 metros em salto em comprimento, alcançando os mínimos para o Europeu, que se realiza em Belgrado, em março.

Nos 200 metros, Carlos Nascimento, do Sporting, que já tinha vencido nos 60 metros, somou mais um título nacional, com 21,58 segundos.

Em segundo lugar, ficou o júnior do Benfica Mauro Pereira, com 21,66 segundos, batendo o recorde de pista coberta de juniores (21,70 segundos), que tinha sido estabelecido em 1999.

Paulo Conceição venceu, sem grande oposição, o salto em altura e ainda tentou os mínimos para o Europeu e aquele que seria um recorde nacional (2,25 metros), mas sem sucesso.

No heptatlo, Samuel Remédios era o favorito e liderou a pontuação durante quase toda a prova do heptatlo, mas desistiu após as barreiras. Tiago Boucela, do GRECAS, que tinha ficado em segundo no ano passado, acabou por vencer.