Manchester City ascende ao segundo lugar da Premier League

"Citizens" derrotaram o Bournemouth (0-2) no fecho da jornada 25.

O Manchester City aproveitou o empate do Chelsea para se aproximar do líder da Premier League. No jogo que encerrou a jornada 25 do campeonato, a equipa de Guardiola conquistou os três pontos que lhe valem ainda a subida ao segundo lugar, ultrapassando Liverpool, Arsenal e Tottenham.

Em Bournemouth, os "citizens" perderam Gabriel Jesus logo nos primeiros minutos, devido a lesão, mas viram Sterling inaugurar o marcador ainda na primeira parte. Mings, com um golo na própria baliza, fixou o resultado final, já na etapa complementar.