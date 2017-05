Manchester City impedido de contratar jovens jogadores

Hoje às 19:44 Facebook

O centro de formação do Manchester City não poderá recrutar jogadores de outros clubes ingleses durante um ano, depois de ter tentado contratar jovens do Everton e do Wolverhampton, anunciou, esta sexta-feira, a direção da Premier League.

O Manchester City foi, ainda, sancionado com mais um ano de impedimento de contratação de jogadores, pena essa que ficou suspensa, e terá de pagar uma multa de 300 mil libras (cerca de 350 mil euros).

A Premier League reprovou a atuação dos "citizens" por terem recrutado três jovens jogadores de 11 a 15 anos, que agora terão de encontrar a outro clube. O City deverá também pagar uma indemnização ao Everton e ao Wolverhampton, que milita no Championship (segundo escalão) e a escolaridade dos jovens futebolistas até ao fim ensino médio.

O Liverpool tinha sido condenado à mesma pena do Manchester City no início do mês de abril por ter tentado recrutar um jovem jogador do Stoke City.