Manchester United arrasa campeão

A equipa de José Mourinho foi a Leicester vencer por 3-0 e aproveitou os deslizes das equipas que lutam pelo apuramento para a Liga dos Campeões.

Depois do surpreendente empate a zero com o Hull City, a meio da semana, os red devils deram a volta por cima e foram ao King Power Stadium bater o campeão inglês em título.

Henrik Mkhitaryan abriu caminho ao sucesso da equipa do treinador português, aos 42 minutos e, ainda antes do intervalo, Zlatan Ibrahimovic ampliou a vantagem, com o resultado final a ser estabelecido no arranque da segunda parte, por Juan Mata.

Com o triunfo, o United mantém a sexta posição, mas agora a apenas um ponto do Liverpool, que perdeu com o Hull City de Marco Silva, e a dois do Arsenal, que está no quarto posto, o último que dá acesso à Champions 2017/18.

Já o Leicester continua nos lugares perigosos da classificação, tendo apenas um ponto de vantagem sobre o Hull City, a primeira equipa abaixo da linha de água.