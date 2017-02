Mandatário de Madeira Rodrigues considera-o "um Bruno de Carvalho mais polido"

Hoje às 15:43 Facebook

O mandatário de Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, considerou-o esta quarta-feira "um Bruno de Carvalho mais polido", durante a entrega formal da lista para as eleições de 04 de março.

As declarações de Pedro Ribeiro Ferreira foram proferidas após a entrega da documentação, efetuada hoje no estádio José Alvalade, um dia depois de o outro candidato e atual presidente, Bruno de Carvalho, o ter feito.

"Bruno de Carvalho tem o seu estilo, a sua personalidade, e acho que é uma boa personalidade, porque o Sporting estava a precisar de um presidente como ele durante um tempo. Mas acho que o Pedro [Madeira Rodrigues] é talvez um Bruno de Carvalho mais polido", afirmou Pedro Ribeiro Ferreira.

Com o candidato à presidência ausente em viagem, coube ao mandatário da candidatura fornecer toda a documentação ao líder da Assembleia-Geral dos 'leões', Jaime Marta Soares, e explicar as razões para um neto de um antigo presidente sportinguista - António Ribeiro Ferreira (entre 1946 e 1953) - dar o rosto pela alternativa à atual liderança de Bruno de Carvalho.

"Sou cartoonista, não sei de todo por que o Pedro se lembrou de mim para ser o mandatário da lista dele, mas aceitei por espírito de missão e também porque sou neto de um antigo presidente do Sporting. O meu avô ganhou sete campeonatos, todos os sportinguistas gostavam de ter um período daqueles. Se calhar sou uma espécie de talismã, só estou cá pelo nome", afirmou.

Sublinhando estar "confiante" para as eleições de 04 de março, Pedro Ribeiro Ferreira não hesitou em elogiar o mandato e o perfil do atual presidente do Sporting, mas considerou que Pedro Madeira Rodrigues poderá ser uma solução melhor.

"Sempre fui pró-Bruno de Carvalho e acho que ele fez um excelente trabalho. Acho que está a ser um bom presidente, mas, conhecendo o Pedro Madeira Rodrigues como eu conheço, que é o tipo mais determinado e cego pelo Sporting, acho que ainda é capaz de ser uma escolha melhor", frisou.

Paralelamente, o mandatário de Pedro Madeira Rodrigues fez questão de fazer um apelo à unidade no clube: "Gostava muito que os sportinguistas não se desunissem e não houvesse dois clubes dentro do mesmo. Somos todos sportinguistas e temos muitos adversários lá fora, não precisamos de andar aqui aos tiros uns aos outros."

As eleições para os órgãos sociais do Sporting realizam-se no próximo dia 04 de março. Até ao momento existem apenas as candidaturas de Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues, sendo que todas as listas têm de ser apresentadas até às 18:00 desta quinta-feira.