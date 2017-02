Manuel Machado rende Lito Vidigal no Arouca

Rui Almeida Santos Hoje às 20:14 Facebook

Antigo treinador do Nacional é o escolhido para render Lito Vidigal, que se despede esta noite após o jogo com o Benfica, na Luz.

O jogo com o Benfica deve marcar a despedida de Lito Vidigal do comando técnico do Arouca para rumar a Israel, onde é pretendido pelo Maccabi Telavive. A vaga deve ser preenchida por Manuel Machado, treinador que reúne o perfil desejado pelo presidente Carlos Pinho e deve ser oficializado no início da semana como o sucessor.

Manuel Machado estava sem clube depois de ter deixado o Nacional em janeiro. Ao que tudo indica, Lito Vidigal deve assinar contrato com o Maccabi Telavive por época e meia.