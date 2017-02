Manuel Mota vai arbitrar o Benfica-Arouca

Hoje às 12:51 Facebook

O árbitro Manuel Mota, da Associação de Braga, foi designado para o encontro Benfica-Arouca, que inaugura na sexta-feira a 21.ª jornada da I Liga.

Enquanto Manuel Mota foi nomeado para o encontro entre os "encarnados", líderes do campeonato, e o Arouca, atual 10.º, em jogo agendado para as 20.30 horas de sexta-feira, Carlos Xistra, da Associação de Castelo Branco, vai arbitrar a receção do Vitória de Guimarães, quinto, ao F.C. Porto, segundo a um ponto do Benfica, em partida agendada para as 20.30 horas de sábado.

Para o encontro de domingo entre o Moreirense, 15.º, e o Sporting, terceiro, foi designado Manuel Oliveira, da Associação do Porto, anunciou o conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.