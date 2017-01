Maradona concorda com prémio de melhor do mundo para Ronaldo

Hoje às 01:22 Facebook

O antigo futebolista argentino Diego Maradona disse na segunda-feira que lhe pareceu bem terem entregue a Cristiano Ronaldo o prémio de melhor de jogador do mundo, embora pudesse ter sido mais equilibrado com o compatriota Lionel Messi na gala.

"Pareceu-me bem o prémio The Best a Cristiano. Se tivesse estado o Messi ou o Neymar a coisa podia ter sido mais equilibrada", afirmou ao canal argentino DirecTV Sports.

Messi e os restantes jogadores do FC Barcelona que estavam nomeados para o "onze" do ano não estiveram presentes na Gala da FIFA, na qual Ronaldo venceu pela quarta vez o prémio para melhor do mundo.

Já na altura, Maradona tinha criticado o seu compatriota por não ter estado presente em Zurique.