Maradona vai treinar clube da segunda divisão dos Emirados

O argentino Diego Maradona é o novo treinador do Al Fujairah SC, da segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos, anunciou, neste domingo, o antigo futebolista.

"Estas são as minhas novas cores", disse Maradona, através da rede social Facebook, onde publicou uma fotografia com um membro da direção do clube e uma camisola com o número 10, que usou enquanto jogador.

Aos 56 anos, esta será a segunda experiência de "El Pibe" no futebol dos Emirados Árabes Unidos, tendo orientado o Al Wasl, do primeiro escalão, entre 2011 e 2012.