Marafona e Pedro Santos titulares no Braga frente ao Tondela

João Faria Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Marafona e Pedro Santos recuperam a titularidade no Sporting de Braga, para a receção desta segunda-feira (20 horas, SportTV1), ao Tondela, em jogo da 17.ª jornada da Liga de futebol.

Em relação ao encontro dos Barreiros, que ditou a qualificação dos arsenalistas para os quartos de final da Taça da Liga, o técnico Jorge Simão troca de guarda-redes, com Marafona a render Matheus e mexe também no meio-campo ofensivo, com Pedro Santos a ocupar uma das alas, em detrimento de Ricardo Horta.

Em quarto lugar na classificação, a turma minhota, em caso de triunfo, ultrapassa o Sporting e termina a primeira volta na terceira posição do campeonato.

Já o Tondela, que estreia o técnico Pepa, que substituiu Petit, destaque para a ausência de Erik Moreno, que está duplamente impedido de jogar: lesionado e contratualmente ligado ao Sporting de Braga. No onze inicial, relevo para várias mexidas, especialmente na zona defensiva.

Sob a arbitragem de Hélder Malheiro (Lisboa), as duas equipas vão alinhar inicialmente do seguinte modo:

Sporting de Braga - Marafona; Paulinho, Artur Jorge, Velázquez e Marcelo Goiano; Xeka, Battaglia, Wilson Eduardo e Pedro Santos; Rui Fonte e Rodrigo Pinho.

Tondela - Cláudio Ramos; Jaílton, Kaká, Rafael Amorim e Ruca; Fernando Ferreira, Claude Gonçalves e Hélder Tavares; John Murillo, Miguel Cardoso e Wagner.