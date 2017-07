"Marca" diz que Cristiano Ronaldo vai continuar no Real Madrid

Hoje às 12:39, atualizado às 12:43 Facebook

O jornal desportivo "Marca" assegura, esta terça-feira, que Cristiano Ronaldo vai continuar a vestir de branco. A novela que se arrasta desde junho parece ter chegado ao fim e o capitão de Portugal deve regressar à capital espanhola no fim do mês para os trabalhos da pré-época.

"Ganhar troféus importantes com o meu clube no ano passado foi genial, tal como os troféus individuais. Fazer o mesmo este ano seria bom", terá dito Cristiano Ronaldo a um jornalista do diário desportivo "Marca".

Cristiano Ronaldo de pedra e cal no Real Madrid Foto: JN

Recorde-se que logo após a polémica da fuga, veio a público um conjunto de rumores dando conta da vontade do jogador em deixar o Real Madrid, por não se sentir apoiado pelo clube.

No entanto, fonte próxima do futebolista disse, na altura, ao JN, que Ronaldo não equacionava deixar o clube merengue, tendo, inclusive, a vontade de terminar a carreira no Santiago Bernabéu.