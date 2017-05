Marco Reis evacuado de helicóptero após acidente no rali

M.P. Hoje às 12:27, atualizado às 12:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Marco Reis sofreu um acidente na manhã deste sábado, durante a especial de Vieira do Minho, e teve de ser transportado de helicóptero para o Hospital de Braga, devido a um traumatismo na bacia.

O piloto do Skoda Fabia bateu ao quilómetro 12 da especial de classificação n.º 10 deste Rali de Portugal e sofreu um traumatismo na bacia.

O navegador Nuno Carvalhosa não teve quaisquer ferimentos.

No final da etapa de sexta-feira, Marco Reis era 48.º classificado da geral no Rali de Portugal, a 40 minutos do então líder, Ott Tanak.