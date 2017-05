Marco Reis informa via Facebook que está bem após acidente no rali

Hoje às 15:11, atualizado às 15:18 Facebook

O português Marco Reis (Skoda Fabia R2) foi hospitalizado este sábado na sequência do acidente sofrido na 10.ª especial do Rali de Portugal, em Vieira do Minho.

"Obrigado a todos pelas várias mensagens e telefonemas de apoio, eu estou bem não tenho nada partido", escreveu o piloto, na sua página na rede social Facebook.

De acordo com a assessoria de comunicação da prova, o acidente de Marco Reis ocorreu aos 12,96 quilómetros da primeira classificativa do terceiro dia, e o piloto foi aerotransportado para o hospital de Braga, por suspeitas de traumatismo na bacia, enquanto o navegador, Nuno Carvalhosa, ficou ileso.

Fonte da unidade de saúde disse à agência Lusa que Marco Reis, que ocupa o 25.º lugar do Nacional com dois pontos, está estável, sob vigilância e a efetuar exames para diagnosticar a dimensão das lesões.

Reis partiu este sábado para o terceiro dia do Rali de Portugal na 48.ª posição da geral, a 40.33,4 minutos do então líder, o estónio Ott Tänak (Ford Fiesta), sendo o 11.º português entre os 16 que alinharam em Vieira do Minho.