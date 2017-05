Marco Silva dá passo em falso na luta pela permanência

Hoje às 16:53 Facebook

Hull City perdeu em casa com o já despromovido Sunderland, por 1-0, este sábado, e poderá cair para a zona de despromoção.

Vida complicada para Marco Silva. Na receção ao já despromovido Sunderland, o Hull City perdeu em casa, por 1-0, e poderá cair para os lugares de despromoção. Jones inaugurou o marcador, aos 69 minutos, e Defoe selou as contas do encontro no período de compensação.

O Hull City tem mais dois pontos do que o Swansea, primeiro classificado abaixo da linha de água, que este sábado recebe o Everton, na antepenúltima jornada do campeonato.