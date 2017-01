Marco Silva vence Mourinho em casa mas sai da Taça da Liga

Hoje às 21:48, atualizado às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester United perdeu, mas eliminou o Hull City e discutirá o troféu com o Southampton. Num jogo entre treinadores portugueses, Marco Silva venceu Mourinho, 2-1, mas fica pelo caminho.

José Mourinho voltou a perder, 17 jogos depois da última derrota, mas vai disputar a final da Taça da Liga inglesa frente ao Southampton, depois de o Manchester United eliminar o Hull City, comandado por Marco Silva, nesta quinta-feira, nas meias-finais da prova.

Depois do triunfo (2-0) da primeira mão, os "red devils" ainda ficaram em sentido, quando Huddlestone converteu uma grande penalidade na primeira parte, e só descansaram a meio da etapa complementar, altura em que Pobga empatou e sentenciou a eliminatória. Perto do final, Niasse deu a vitória a Marco Silva, só que o triunfo foi insuficiente para evitar a eliminação.

No Hull City, Markovic, ex-Sporting, e Evandro, ex-F. C. Porto, começaram no banco de suplentes e foram lançados no decorrer do encontro.

A final da Taça da Liga inglesa disputa-se em Wembley e confrontará o Manchester United com o Southampton, equipa que conta com o internacional português Cédric.