Marco Silva vence na estreia na Premier League

Hull City deu a volta ao Bournemouth, ganhou por 3-1, e deixou o último lugar da Liga inglesa.

Marco Silva teve uma estreia de sonho na Liga inglesa. O treinador português conduziu o Hull City à vitória na receção ao Bournemouth, por 3-1, e tirou a equipa do último lugar. O clube do treinador português ascendeu ao 18.º lugar, em igualdade pontual com o Crystal Palace, o primeiro classificado acima da linha de água.

O Bournemouth entrou no jogo praticamente a ganhar, com um penálti marcado por Stanislas aos três minutos. Hernandez empatou, aos 32, e deu o mote para o Hull City protagonizar a reviravolta. O uruguaio bisou aos 50 minutos e colocou o jogo de feição para a equipa de Marco Silva, que aos 62 minutos, beneficiou de um autogolo de Mings para avolumar a vantagem para 3-1.

Destaque para a estreia do ex-portista Evandro No Hul City. O médio brasileiro foi lançado por Marco Silva aos 69 minutos para o lugar de Niasse.