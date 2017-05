JN Hoje às 20:01 Facebook

O V. Guimarães somou, neste domingo, o quinto triunfo consecutivo na Liga, batendo, em casa, o Arouca por 1-0.

Um golo de Marega, apontado ao minuto 76, bastou para que os vimaranenses garantissem os três pontos.

O V. Guimarães, que já tinha garantido matematicamente o quarto lugar na Liga com a derrota do Braga, na sexta-feira, soma agora 62 pontos, mais 11 que os arsenalistas e menos cinco do que o Sporting, que está na terceira posição.