O filho de Mário Jardel, que tem o mesmo nome do pai, vai reforçar o Leça, da Divisão D'Elite da AF Porto.

O brasileiro, de 21 anos, chega do Northwestern Ohio, um clube universitário dos Estados Unidos.

O ponta de lança fez a formação no Estoril e no Cascais e vai jogar com o número 16, o mesmo que celebrizou o pai, quando este atuou no F. C. Porto e no Sporting.