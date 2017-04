Marítimo perde com o Feirense

Ontem às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Com dois golos na primeira parte, o conjunto da Feira regressou aos triunfos e ascendeu ao oitavo lugar da classificação.

O Feirense, que jogou toda a segunda parte em inferioridade numérica, recebeu e venceu o Marítimo (2-1), este domingo, e atrasou os madeirenses na luta por um lugar europeu.

Karamanos, de calcanhar, abriu o marcador, mas Flávio, na própria baliza, restabeleceu nova igualdade ainda antes dos 25 minutos.

O golo desequilibrador do duelo apareceu à meia hora e teve assinatura de Tiago Silva, na transformação de uma grande penalidade.

Cris, por duplo amarelo, foi expulso ainda na primeira parte, mas a equipa de Nuno Manta Santos resistiu à inferioridade numérica.

O Feirense passa a ocupar o oitavo lugar, com 39 pontos, enquanto o Marítimo é sexto, com 47, mais dois do que o Rio Ave.