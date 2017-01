Markovic e Elias titulares no Sporting frente ao V. Setúbal

Ontem às 19:46 Facebook

Jorge Jesus efetua várias poupanças no onze do Sporting que, nesta noite de quarta-feira (20.15 horas/Sport TV1), defronta o V. Setúbal, no Estádio Bonfim, na derradeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Relativamente ao jogo com o Varzim, Adrien, Bruno César, Bas Dost e Gelson estão no banco, enquanto Jefferson, Elias, Bryan Ruiz e Markovic são titulares.

Os leões precisam, no mínimo, de um empate para chegar às meias-finais da competição.

Equipas:

V. Setúbal - Bruno Varela; Vasco Fernandes, Fábio Cardoso, Frederico Venâncio e Nuno Pinto; Vasco Costa, Mikel e Costinha; João Amaral, Edinho e Nuno Santos.

Sporting - Beto; Esgaio, Coates, Douglas e Jefferson; William; Bryan Ruiz, Elias e Campbell; Markovic e Castaignos.