Internacional sérvio vai reforçar equipa de José Mourinho. Manchester United pagou 40 milhões de euros ao Chelsea pela transferência do médio, que já passou pelo Benfica.

A transferência ainda não é oficial, mas Nemanja Matic já equipa à Manchester United. As fotos do jogador com o equipamento dos "red devils" começaram a circular nas redes sociais, após o futebolista ter realizado os exames médicos, pelo que o negócio já poderá estar concluído. A oficialização deverá ser feita nas próximas horas.

Matic é um desejo de José Mourinho. O internacional sérvio estava no Chelsea desde 2014, após passagem pelo Benfica, e está perfeitamente identificado com a Liga inglesa, tornando-se num reforço de nomeada para o técnico português atacar o título.