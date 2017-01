Maurides em Lisboa para assinar com o Belenenses

Hoje às 12:19 Facebook

O avançado brasileiro Maurides chegou esta manhã a Lisboa, na companhia dos seu representante Hélio Martins, para assinar com o Belenenses. Azuis vão ficar em definitivo com o passe do jogador, faltando, apenas, ultimar a duração do vínculo contratual.

Depois de uma época ao serviço do Arouca, em que apontou seis golos em 37 jogos, o possante avançado Maurides está de regresso à liga portuguesa. O brasileiro, de 22 anos, irmão do ex-portista Maicon, vai reforçar o ataque da equipa comandada por Quim Machado.

Maurides vai reunir-se, esta tarde, com os responsáveis do Belenenses para ultimar os pormenores do contrato. Certo é que o emblema azul vai ficar em definitivo com o passe do futebolista, a quem lhe é reconhecida uma longa margem de progressão.