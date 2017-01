Maxi Pereira continua em dúvida no F. C. Porto

Hoje às 20:42 Facebook

O lateral uruguaio voltou a treinar com limitações, esta sexta-feira, e não é garantido que esteja apto para o jogo deste sábado com o Rio Ave.

Lesionado desde a partida da jornada passada com o Moreirense, Maxi fez "tratamento e treino condicionado", segundo o boletim clínico do F. C. Porto. Rúben Neves também continua a recuperar de uma rotura muscular e não faz parte dos planos de Nuno Espírito Santo para o jogo com o Rio Ave.

Se Maxi Pereira não recuperar, o técnico dos dragões deverá apostar em Layún no lado direito da defesa, já que o internacional mexicano já está recuperado da lesão que o afastou da competição nas últimas semanas e voltou a treinar sem limitações, tal como Otávio.

O F. C. Porto-Rio Ave, a contar para a 18.ª jornada da Liga portuguesa, a primeira da segunda volta, disputa-se este sábado à tarde (16 horas), no Estádio do Dragão.