Mercedes escolhe Bottas para render Nico Rosberg

O piloto finlandês Valtteri Bottas vai substituir o campeão do mundo de Fórmula 1 e formar equipa com Lewis Hamilton.

O finlandês Valtteri Bottas vai render o alemão Nico Rosberg, campeão do mundo de Fórmula 1, na equipa Mercedes, anunciou nesta segunda-feira a escuderia alemã. Valtteri Bottas vai assim formar equipa com o britânico Lewis Hamilton, tricampeão do mundo, na temporada de 2017.

Bottas, de 27 anos, transferiu-se da escuderia britânica Williams para a Mercedes algumas semanas depois de Rosberg ter anunciado surpreendentemente a decisão de se retirar da competição, num ano em que chegou finalmente ao título de campeão do mundo.

Enquanto a rivalidade entre Rosberg e Hamilton foi crescendo ao longo dos anos, Bottas afirmou já que pretende um bom relacionamento entre ambos.

Já a Williams revelou que o brasileiro Filipe Massa, que também tinha anunciado a retirada há algumas semanas, vai regressar à competição e ocupar o lugar deixado vago por Bottas.