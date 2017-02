Messi dá vitória ao Barça no Vicente Calderón

JN Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Catalães estiveram a ganhar, Godín empatou, mas Messi garantiu os três pontos nos últimos minutos.

O Barcelona assumiu a liderança da Liga espanhola, embora tenha um jogo a mais do que o Real Madrid, ao sair vitorioso do duelo com o Atlético Madrid, este domingo.

Depois de uma primeira parte sem golos, Rafinha, na sequência de uma carambola, adiantou os "culés" no marcador, mas Godín repôs a igualdade praticamente logo a seguir, ao corresponder a um livre de Koke.

Quando o encontro parecia destinado ao empate, Messi desequilibrou e garantiu os três pontos para a equipa de Luis Enrique. André Gomes saltou do banco aos 84 minutos para jogar a... lateral-direito.