Messi evita vergonha do Barcelona

Dois golos do argentino permitiram aos catalães continuar a um ponto do líder do campeonato espanhol, o Real Madrid, que tem dois jogos a menos.

O Camp Nou esteve muito perto de viver, este domingo, uma grande surpresa. Frente ao 17.º classificado de La Liga, o Barça, com André Gomes no onze titular, até marcou cedo, por Lionel Messi, logo aos quatro minutos, mas esteve muito perto de perder mais dois pontos.

Já depois de Ter Stegen ter brilhado um par de vezes, o Leganes chegou mesmo ao empate por Unai Lopez, aos 71 minutos. O empate chegou a parecer bem real, mas, aos 89 minutos, uma grande penalidade controversa permitiu a Messi assinar o 2-1 final.