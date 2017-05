Mestrado de Fernando Madureira vai ser investigado

Hoje às 16:44, atualizado às 16:53 Facebook

O mestrado de Fernando Madureira, líder dos SuperDragões, vai ser alvo de uma investigação da Inspeção Geral da Educação e Ciência, a pedido do reitor do ISMAI, Domingos Silva.

O responsável da claque portista mostrou-se tranquilo e pede isenção a quem o critica.

Após uma notícia da Visão sobre o percurso académico de Fernando Madureira, que obteve o mestrado com 17 valores, o reitor do ISMAI enviou à Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) um pedido formal para solicitar um procedimento inspetivo à nota obtida pelo líder dos SuperDragões.

A principal crítica ao mestrado de Fernando Madureira foi feita por Maria Alzira Seixo, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. "A tese de Fernando Madureira é um insulto à Língua Portuguesa e ao desporto nacional. Manuel Sérgio [catedrático da Faculdade de Motricidade Humana] pode ter um ataque cardíaco se a ler. É escrita num Português iletrado, analfabeto e ridículo. Inacreditável que uma instituição do ensino superior aceite tal coisa", disse, Maria Alzia Seixo, à Visão.

Contactado pelo JN, Fernando Madureira mostrou-se "tranquilo" e considerou que se trata "de mais uma perseguição", lembrando toda a polémica que, por exemplo, tem sido criada em redor do "Canelas", equipa em que é capitão e que está bem lançada para garantir a subida ao Campeonato de Portugal. Porém, não deixou de lançar uma farpa à docente da Universidade de Lisboa. "Querem arranjar um caso onde não o há. Por acaso viram a defesa do projeto? Peçam a pessoas isentas para fazer uma avaliação e não e pessoas com palas nos olhos. Vão só ver a página [facebook] da pessoa que faz as críticas", desafiou Fernando Madureira.

O JN está a tentar contactar Maria Alzira Seixo para obter um comentário às declarações de Fernando Madureira.