Mialgia de esforço afasta Corona do treino

O F.C. Porto voltou, neste domingo, ao trabalho, menos de 24 horas depois da vitória caseira sobre o Rio Ave (4-2), da 18.ª jornada, sem Corona, que contraiu uma mialgia de esforço na coxa esquerda.

O extremo mexicano, que foi substituído ao intervalo da partida com os vila-condenses, juntou-se assim ao lote de indisponíveis, tendo feito treino de recuperação e tratamento.

No boletim clínico permanecem os nomes de Rúben Neves, que se limita a fazer tratamento e trabalho de ginásio, e Maxi Pereira que, apesar de estar submetido à mesma "receita", já se treina de forma condicionada.

No treino que marcou o arranque da preparação para a deslocação ao terreno do Estoril-Praia, no sábado, para a 19.ª jornada do campeonato, o técnico Nuno Espírito Santo contou com Mohamed Mbaye, Rodrigo, Inácio, Rui Moreira, João Cardoso, Bruno Costa, Musa Yahaya, Chickhaoui, Raul Soares, Tony Djim e Rui Pedro, todos da equipa B.

Ausentes da sessão estiveram o guarda-redes João Costa e o defesa central Chidozie, que jogaram pelo F.C. Porto B em Viseu, no jogo que terminou com a derrota azul e branca (2-1).

Nesta segunda-feira, o plantel portista vai gozar um dia de folga, regressando aos treinos na terça-feira, de novo no Olival, a partir das 10.30 horas.