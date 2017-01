Miguel Leal quer um Boavista a "crescer ainda mais"

Hoje às 17:51 Facebook

O treinador dos axadrezados ambiciona confirmar o bom momento da equipa já na sexta-feira, quando receber o Belenenses, na 19.ª jornada da Liga.

Na antevisão ao jogo com os azuis do Restelo, Miguel Leal referiu que "conquistar pontos, jogar bem e valorizar os jogadores" é o que faz mover o Boavista.

"Neste momento, estamos a crescer e espero ainda crescer mais, claramente", acrescentou, lembrando que há ainda "muitos desafios pela frente" e que, por isso, convém ter "os pés bem assentes na terra" para conseguir o principal objetivo, a permanência o mais cedo possível.

O Boavista perdeu pela última vez na 13.ª jornada, com o Guimarães (1-2), em casa. Daí para cá, somou 11 pontos, tem agora 24 e subiu ao 9.º lugar. Para Miguel Leal, há um "um compromisso de toda a gente, não é só do treinador", que explica os bons resultados alcançados.

"Os jogadores têm sido inexcedíveis nesse compromisso, trabalham muito bem durante a semana e isso faz com que as coias andem mais depressa. Acreditam naquilo que estão a fazer e vão crescendo. Isso é bom para todos, mas é especialmente bom para eles", destacou.

Para o jogo com o Belenenses, o Boavista não pode contar com o extremo Iuri Medeiros e com o guarda-redes Aghayev, ambos castigados, nem com o central Henrique, a recuperar ainda de uma lesão.

Miguel Leal afirmou que o plantel boavisteiro está fechado, depois da contratação de Iván Bulos, avançado peruano de 1,90m. "Vem reforçar a competitividade interna e ajudar ao jogo aéreo da equipa", explicou o técnico.