Miguel Oliveira com o sétimo tempo em Jerez

O piloto português foi o sétimo mais rápido nos treinos livres de Moto2 do Grande Prémio de Espanha, quarta prova do Mundial de motociclismo, a decorrer até domingo em Jerez de la Frontera.

Com a primeira sessão de treinos livres marcada pela chuva, que originou várias quedas, foi na segunda que os pilotos realizaram os melhores tempos no circuito de Jerez, com especial destaque para o espanhol Alex Marquez (Kalex), que foi o mais rápido em pista.

Alex Marquez, sexto classificado do Mundial de Moto2, foi o mais rápido nas duas sessões de treinos livres, com 1.58,299 minutos na primeira (molhada) e 1.43,121 na segunda (seca).

O piloto português Miguel Oliveira, terceiro ao fim de três provas do Mundial, realizou o oitavo tempo na primeira sessão, com 2.00,160 minutos, e o sétimo na segunda, com 1.43,544 minutos.

Até ao momento, Miguel Oliveira começou a época com um quarto lugar no Qatar, seguido de um segundo posto na Argentina, onde conquistou a 'pole position', e cortou a meta em sexto no GP das Américas, em Austin (Estados Unidos).

O Grande Prémio de Espanha prossegue no sábado com a qualificação para a prova que decorre domingo no circuito de Jerez de la Frontera.