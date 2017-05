Miguel Oliveira obtém o pior resultado da época no GP de França

Hoje às 13:40 Facebook

O português Miguel Oliveira (KTM) ficou este domingo no 17.º lugar na corrida de Moto2 do Grande Prémio de França, quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, ganha pelo italiano Franco Morbidelli (Kalex).

O resultado de Le Mans foi o pior do piloto de Almada na sua segunda temporada na categoria intermédia, na qual já subiu por duas vezes ao pódio, com um segundo posto na Argentina e um terceiro em Espanha, além do quarto lugar no Qatar e do sexto no GP das Américas.

Oliveira, que já tinha largado da 17.ª posição da grelha, chegou a rodar em 13.º, na 15.ª das 26 voltas da corrida, mas foi uma passagem fugaz, para concluir a prova a mais de 26 segundos de Morbidelli, que somou a quarta vitória da temporada e consolidou a liderança do Mundial.

O italiano partiu da terceira posição, mas assumiu o comando na primeira volta e só o cedeu momentaneamente na sétima, dominando a prova do princípio ao fim. O seu compatriota Francesco Bagnaia (Kalex) terminou em segundo, a 1,7 segundos, enquanto o suíço Thomas Luthi (Kalex), que largou a "pole", foi terceiro, a 5,8.

Morbidelli passou a somar a 100 pontos na classificação do Mundial, mais 20 do que Luthi, ao passo que o espanhol Alex Marquez, quarto em Le Mans, "roubou" o terceiro lugar a Miguel Oliveira, passando a ter 62 pontos, mais três do que o português.

O Grande Prémio de Itália, sexta prova do Mundial, disputa-se no circuito de Mugello, em 4 de junho.