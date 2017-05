Milhares de pessoas saúdam Benfica na Praça do Município

JN Hoje às 18:31, atualizado às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Milhares de pessoas concentram-se, na tarde desta segunda-feira, junto à Praça do Município, em Lisboa, para saudar os novos tetracampeões nacionais.

A comitiva do Benfica está a ser recebida por Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, seguindo depois para a varanda do edifício, onde será exibido o troféu alusivo ao título conquistado.

O Benfica sagrou-se campeão nacional no sábado, depois de uma vitória por 5-0 frente ao V.Guimarães, na Luz, conquistando um inédito tetracampeonato na história do clube.