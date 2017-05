Milhares fazem fila para assistirem à final da Taça de Portugal

Hoje às 14:58, atualizado às 15:02 Facebook

Milhares de adeptos correram, esta terça-feira, às bilheteiras do estádio da Luz, para comprarem ingressos para a final da Taça de Portugal, que o Benfica disputa com o Vitória de Guimarães, a 28 de maio.

As bilheteiras abriram ao meio dia e as filas já são de centenas de metros. Segundo o JN apurou no local, há quem tenha chegado à Luz várias horas antes da abertura dos postos de venda.

Os bilhetes, à venda em quatro locais distintos, destinam-se, esta terça-feira, apenas aos detentores de lugar cativo (os "red pass") que tenham ido a todos os 16 jogos do Benfica na I Liga.

Na quarta-feira, os bilhetes deverão estar disponíveis aos adeptos que tenham ido a 15 jogos, na quinta, aos que tenham ido a 14 e assim sucessivamente, até 13 de maio, dia em que a venda estará aberta aos restantes detentores de "red pass". Só depois disso, e se não esgotarem antes, é que os bilhetes estarão disponíveis para os restantes sócios.

A venda de ingressos será ainda limitada a um por cartão, para um máximo de dois cartões por pessoa.

O preço dos bilhetes varia entre os 20, os 27 e meio e os 35 euros, estando, estes últimos, já esgotados.