Ministro russo diz que treinadores de atletismo não sabem trabalhar sem doping

Hoje às 14:55, atualizado às 14:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro russo do Desporto, Vitay Mutko, afirmou, esta terça-feira, que muitos treinadores de atletismo da Rússia não sabem trabalhar sem recurso ao "doping".

"Os atletas quebraram regras e muitos treinadores não sabem trabalhar sem recorrer ao doping, é hora de se retirarem", afirmou Mutko, em declarações à agência noticiosa russa R-Sport.

Pouco antes destas afirmações, Mutko admitiu que a decisão da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) de continuar a impedir os atletas da Rússia de competirem em provas oficiais no estrangeiro, anunciada na segunda-feira, já era esperada.

Na segunda-feira, a IAAF anunciou que a Rússia vai continuar impedida de competir internacionalmente, pelo menos até novembro de 2017, o que impedirá o país de estar representado nos Mundiais de Londres, de 4 a 13 de agosto.

Mutko voltou a admitir que no passado foram cometidos "numerosos abusos e violações de regras", mas negou o envolvimento do Estado nesses ilícitos, ao contrário do que é indicado pelo relatório McLaren, que trouxe a público um esquema de doping organizado no país.

O atletismo russo está suspenso desde novembro de 2015 por doping, pelo que os seus competidores falharam os Jogos Olímpicos Rio2016, sendo que não poderão também apresentar-se nos Europeus de pista de Belgrado em fevereiro, nem aos Mundiais de agosto em Londres.