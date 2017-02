Mo Farah melhora recorde da Europa

Hoje às 17:36, atualizado às 17:41 Facebook

O britânico Mo Farah, quatro vezes campeão olímpico, estabeleceu um novo recorde da Europa nos cinco mil metros em pista coberta, em Birmingham, onde se despediu das provas indoor.

Farah, medalha de ouro nos cinco mil e 10 mil metros em Londres2012 e Rio2016, venceu a prova, em 13.09,16 minutos, melhorando o registo que já estava na sua posse (13.10,6).

O barenita Albert Kibichii Rop terminou a prova no segundo lugar, em 13.09,43, e o francês Morhad Amdouni no terceiro, com um registo igual ao anterior recorde continental.

Mo Farah prevê retirar-se este ano das provas de pista coberta para se concentrar nas provas de estrada, após os Mundiais de atletismo, a disputar em agosto, em Londres.