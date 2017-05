Mónaco aperta cerco a Pizzi

RUI FARINHA Hoje às 00:35 Facebook

Luís Filipe Vieira e o empresário Jorge Mendes estiveram no Principado e ficaram a par do interesse do atual campeão francês.

Pizzi está perto de dar mais um salto na carreira. O Mónaco encontra-se bastante interessado no médio do Benfica e a presença de Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, e de Jorge Mendes, empresário de jogadores, no Principado, no jogo que consagrou o clube como campeão francês, pode ter contribuído para o início do processo de transferência. Ambos discutiram o assunto no restaurante Cipriani Monte Carlo, apurou o JN.

