Mónaco conquista Marselha com bis de Bernardo Silva

A equipa de Leonardo Jardim recuperou o primeiro lugar do campeonato francês, em igualdade pontual com o Nice, que empatou em casa com o Metz.

A sempre difícil visita a Marselha terminou em goleada para o Mónaco, que, aos 21 minutos, já vencia por 2-0, graças aos golos de Thomas Lemar e Radamel Falcao.

A formação marselhesa, com Rolando a titular, reduziria aos 28 minutos, precisamente com um golo do central português, mas o sonho da reviravolta esbarrou na inspiração de Bernardo Silva.

O avançado fez o 1-3 em cima do intervalo e bisou aos 56 minutos, garantindo os três pontos para a formação monegasca. João Moutinho foi lançado por Leonardo Jardim aos 81 minutos.

O Nice, com Ricardo Pereira a titular no lado direito do ataque, não foi além de um nulo em casa com o Metz e, agora, tem a companhia do Mónaco no topo da Liga francesa, enquanto o Lyon caiu em Caen (3-2), deixando fugir o terceiro classificado, Paris Saint-Germain que, no sábado, tinha vencido, fora de casa, o Rennes, por 1-0.