A equipa monegasca venceu, esta terça-feira, em Montpellier, por 2-1, e tem seis pontos de vantagem sobre o Paris Saint-Germain, que recebe o Lille às 20 horas.

Com João Moutinho e Bernardo Silva no onze inicial, o Mónaco marcou dois golos no espaço de cinco minutos da primeira parte (16 e 21), por Kamil Glik e Mbappe.

O Montpellier reduziria na segunda parte, graças a um golo de Hilton, mas mesmo depois da expulsão de Jemerson, aos 88 minutos, o Mónaco segurou o triunfo.