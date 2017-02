Mónaco isola-se na frente da liga francesa

Hoje às 21:33 Facebook

O Mónaco, vencedor em Guingamp, é de novo líder isolado da liga francesa de futebol e reparte o destaque de hoje na 27.ª jornada da prova com o Bordéus, que subiu a quinto, após ganhar em Lille.

Os monegascos recuperaram bem da derrota em Manchester, para a Liga dos Campeões (5-3 com o City), e isolaram-se mais uma vez no campeonato gaulês, depois de ganharem ao Guingamp, por 2-1.

A equipa orientada pelo português Leonardo Jardim chega aos 62 pontos, mais três do que o Nice, que também já jogou para esta ronda, e seis do que o Paris Saint-Germain, que está com um jogo a menos - uma muito complicada deslocação a Marselha, no domingo.

No estádio do Roudoudou, João Moutinho e Bernardo Silva foram titulares na equipa do principado, que chegou ao intervalo a ganhar por 1-0, golo do polaco Kamil Glik, aos 24 minutos.

O brasileiro Fabinho aumentou a contagem, a quatro minutos do final, e ainda houve tempo para o 'golo de honra' do Guingamp, de Etienne Didot, aos 90.

O quarto da prova, o Olympique de Lyon, está com 43 pontos e tem desde hoje a um ponto apenas de distância o Bordéus, depois de os girondinos vencerem por 3-2 em Lille.

O Bordéus só chegou à vitória quando ficou em superioridade numérica, após o Lille ficar reduzido a dez elementos ao minuto 80. Ounas, aos 82, fez o golo da vitória, quatro minutos depois de ter empatado.

Os visitantes tinham-se adiantado, aos 16 minutos, por Vada, mas o Lille tinha entretanto virado o resultado, com dois golos num minuto - aos 66 uma grande penalidade de Préville e aos 67, através do português Eder.

O marcador do golo que deu o título europeu a Portugal entrou na partida ao intervalo e 'assinou' um bonito golo, rematando a bater Carrasco depois de se desembaraçar de Jovanovic e Pallois.

Também hoje, O Rennes ganhou ao Lorient, por 1-0, e o Angers impôs-se ao Bastia, por 3-0. O Nancy-Toulouse terminou com um 'nulo'.