Mónaco isola-se no topo em França

No duelo com o Nice, a equipa de Leonardo Jardim venceu com golos na segunda parte.

O Mónaco voltou a isolar-se no comando do campeonato francês, depois de se impor ao Nice, em jogo da 23.ª jornada disputado neste sábado. Em casa, a equipa de Leonardo Jardim triunfou por 3-0.

Empatados em pontos antes do duelo, as duas equipas sabiam que uma vitória lhes garantia a dianteira do campeonato francês. O nulo persistiu até ao intervalo, antes de o Mónaco encontrar os caminhos do golo.

Bernardo Silva foi titular, mas foram Germain e Falcao (2) quem faturaram. João Moutinho começou no banco e entrou aos 77 minutos.