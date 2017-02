Moreirense e Feirense empatados

Hoje às 20:55 Facebook

No jogo da 19.ª jornada da primeira liga de futebol, disputado nesta noite de quinta-feira, em Moreira de Cónegos, Moreirense e Feirense neutralizam-se com um golo para cada lado.

O Moreirense foi o primeiro a marcar, com um remate de Roberto, ainda na primeira parte (37 m). Já no segundo tempo, o Feirense chegou à igualdade, com um golo de Fabinho (58 m).

Ricardo Dias, médio da equipa da Feira, foi expulso, ao minuto 86, por acumulação de cartões amarelos.

Com este resultado, o Feirense passou a somar 19 pontos e mantém uma unidade de avanço sobre o Moreirense, que subiu ao 14.º lugar, um ponto à frente do Paços de Ferreira e cinco acima da linha de água e dos dois últimos classificados, o Nacional e o Tondela.