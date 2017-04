Moreirense empata em Arouca

Ontem às 17:55 Facebook

Equipa de Petit esteve a perder, mas conquistou um ponto importante na luta pela permanência.

O Moreirense empatou na visita a Arouca (2-2) e distanciou-se de Tondela e Nacional na luta pela permanência no escalão maior.

Os arouquenses chegaram ao intervalo com dois golos de vantagem, graças à eficácia de Tomané e Crivellaro, mas consentiram o empate logo nos primeiros minutos da segunda parte.

Boateng marcou aos 46 e aos 58 minutos, permitindo à equipa de Petit chegar aos 26 pontos, mais três do que Tondela e mais seis do que o Nacional. Diga-se ainda que o Moreirense também tem vantagem no confronto direto com os dois adversários.