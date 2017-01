Moreirense vai ser recebido na Câmara de Guimarães

Hoje às 01:16, atualizado às 01:17 Facebook

O Moreirense, que conquistou a Taça da Liga de futebol, numa final que se disputou no Algarve, regressa esta segunda-feira de manhã a Guimarães, onde, ao final da tarde, é recebido na Câmara Municipal.

A equipa vimaranense, que bateu na final o Sporting de Braga por 1-0, com uma grande penalidade convertida por Cauê, aos 45+1 minutos, pernoita no Algarve e inicia a viagem de regresso ao Minho cerca das 10 horas desta segunda-feira, indicou fonte do clube.

A receção nos Paços do Concelho de Guimarães com o presidente da câmara local, Domingos Bragança, está marcada para cerca das 19 horas.

O Moreirense, clube treinado por Augusto Inácio e que atualmente segue em 14.º lugar na I Liga, venceu a Taça da Liga num jogo decisivo em que derrotou o vizinho Sporting de Braga, formação que na temporada de 2012/2013 tinha conquistado esta competição.

Antes desta partida, que ditou uma conquista considerada "histórica" para um clube de uma vila do concelho de Guimarães com apenas cerca de seis mil habitantes, o Moreirense afastou na fase de grupos o F.C. Porto e nas meias-finais o detentor do título, o Benfica.

Este é o sexto título do emblema de Moreira de Cónegos, que soma dois títulos de campeão da II Liga (temporadas 2013/14 e 2001/02) e três títulos no terceiro escalão, atual Campeonato de Portugal.